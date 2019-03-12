TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, Avrupalı büyükelçilerle buluşmasında, "çatışmanın taraflarına silah sağlanmasından" rahatsızlığını dile getirdi.

UMH basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Serrac başkent Trablus'ta Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazı büyükelçilerle buluştu.

Görüşmede, ismini vermediği bazı ülkelerin "Libya'daki çatışmalara taraf gruplara devam eden silah yardımından duyduğu rahatsızlığı" ileten Serrac, silah tedarikinin ve bazı ülkelerin olumsuz müdahalesinin Libya'daki çatışmayı daha da uzattığını belirtti.

Serrac, AB'ye destekleri için teşekkür ederek, güvenlik nedeniyle büyükelçiliklerini kapatan Avrupa ülkelerine Trablus'taki diplomatik misyonlarını yeniden faaliyete sokma çağrısı yaptı.

Libya'daki sorunun siyasi yollarla çözülebileceğini belirten Serrac, yeni bir anayasa çerçevesinde gerçekleştirilecek seçimlerle Libya halkının sandık aracılığıyla ülkenin geleceğine karar vermesi gerektiğini ifade etti.