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Libya'dan BAE hakkında BM'ye şikayet mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 06:15 | Son Güncelleme

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyale, "BAE'nin meşru hükümete yönelik darbeye destek verdiğini" belirten şikayet mektubunu BM Güvenlik Konseyine sundu

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hakkında "Düşmanlık ve meşru hükümete yönelik darbeye destek verme" suçlamasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunuldu.

UMH Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Muhammed Tahir Seyale'nin "BAE'nin BMGK'nin kararlarına aykırı şekilde meşru hükümete yönelik darbeye destek verdiğini" belirten şikayet mektubunu sunduğu belirtildi.

"BAE'nin başkenti Abu Dabi'yi Hafter milislerinin Trablus'a saldırısını kışkırtan bir medya platformuna dönüştürmesinin ve düşmanca tutumunun" şiddetle kınandığı açıklamada, Trablus'a yönelik saldırının ahlaki ve kanuni sorumluğunun BAE'ye ait olduğu vurgulandı.

Konuya ilişkin BAE'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Giryan kentine düzenledikleri saldırıda BAE'ye ait İHA'ların kendilerine destek verdiğini itiraf etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya UMH

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