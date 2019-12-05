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Libya'dan Rusya'ya Ülkesine Paralı Savaşçı Gönderdiği Suçlaması

05.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

Libya’nın uluslararası ve Birleşmiş Milletler desteğine sahip hükümeti, ülkedeki iç çatışmalarda paralı Rus milislerin görev aldığına dair kanıtları Moskova’ya sunmak üzere topluyor

Libya'dan Rusya'ya Ülkesine Paralı Savaşçı Gönderdiği Suçlaması

Libya’nın uluslararası ve Birleşmiş Milletler desteğine sahip hükümeti, ülkedeki iç çatışmalarda paralı Rus milislerin görev aldığına dair kanıtları Moskova’ya sunmak üzere topluyor.

Libya hükümeti, Wagner Group adlı bir şirketin paralı savaşçılarını ülkedeki hükümete karşı savaş açan General Halife Hafter saflarında savaşmak üzere topraklarına gönderdiğini savunuyor.

Libya Hükümet Konseyi Başkanı Halid El Mesri, 600 ila 800 Rus savaşçının Moskova’ya teslim edilmek üzere kimlik bilgilerinin toplandığını söyledi. El Mesri, “Bu kanıtları topladıktan sonra Rusya’ya gideceğiz ve bunları onların önlerine koyacağız ne söyleyeceklerini göreceğiz” dedi.

El Mesri hükümeti çatışma bölgelerinde Rus savaşçılara ait cep telefonları, kişisel eşyalar ve bu kişilerin Suriye’den Mısır’a oradan Amman’da ardından da Hafter’in kontrolündeki Bengazi’ye yaptıkları uçuşları gösteren seyahat belgelerini ele geçirdiklerini söyledi. Ancak El Mesri bu kanıtlardan herhangi birini medyayla paylaşmadı.

Libya’ya Rus savaşçıları gönderdiği belirtilen Wagner Grup adlı şirketin Suriye, Ukrayna ve Libya gibi Rusya’nın etkili olmaya çalıştığı bölgelere paralı savaşçılar gönderdiği iddia ediliyor. Şirketin Kremlin yönetimine yakın bir isim olarak tanınan Rus işadamı Yevgeny Prigozhin’e ait olduğu biliniyor.

Moskova bugüne dek yaptığı açıklamalarda bu iddiaların tamamını reddetti. Söz konusu şirketin faaliyetlerine ilişkin de bir yorum yapmadı.

General Hafter kendine bağlı güçlerle yaptığı saldırılarla Nisan ayında başkent Trablus’u ele geçirmek üzere saldırılarda bulunmuştu. Hafter’in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya’dan destek aldığı iddia ediliyor.

2011 yılında Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından başlayan çatışmaların devam ettiği ülkede doğuda Hafter ve ittifak halindeki güçleri etkinliğini sürdürürken başkentte Ulusal Mutabakat Hükümeti denetimi elinde tutuyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşleri’den Sorumlu Bakan Yardımcısı David Schenker de geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus ordusunun çalıştığı şirketlerin Libya’ya savaşçı gönderdiği iddiaları nedeniyle bu şirketlere yaptırım kararlarını Avrupalı müttefiklerle değerlendiklerini söyledi.

Schenker’in bu açıklamasında kısa bir süre önce Amerikalı yetkililer, ateşkes sağlanması için baskı yapmak ve Rusya’nın çatışmalardaki rolüne ilişkin kaygıları iletmek üzere General Hafter’le biraraya gelmişlerdi.

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