Libya'dan Rusya'ya Ülkesine Paralı Savaşçı Gönderdiği Suçlaması

Libya’nın uluslararası ve Birleşmiş Milletler desteğine sahip hükümeti, ülkedeki iç çatışmalarda paralı Rus milislerin görev aldığına dair kanıtları Moskova’ya sunmak üzere topluyor.

Libya hükümeti, Wagner Group adlı bir şirketin paralı savaşçılarını ülkedeki hükümete karşı savaş açan General Halife Hafter saflarında savaşmak üzere topraklarına gönderdiğini savunuyor.

Libya Hükümet Konseyi Başkanı Halid El Mesri, 600 ila 800 Rus savaşçının Moskova’ya teslim edilmek üzere kimlik bilgilerinin toplandığını söyledi. El Mesri, “Bu kanıtları topladıktan sonra Rusya’ya gideceğiz ve bunları onların önlerine koyacağız ne söyleyeceklerini göreceğiz” dedi.

El Mesri hükümeti çatışma bölgelerinde Rus savaşçılara ait cep telefonları, kişisel eşyalar ve bu kişilerin Suriye’den Mısır’a oradan Amman’da ardından da Hafter’in kontrolündeki Bengazi’ye yaptıkları uçuşları gösteren seyahat belgelerini ele geçirdiklerini söyledi. Ancak El Mesri bu kanıtlardan herhangi birini medyayla paylaşmadı.

Libya’ya Rus savaşçıları gönderdiği belirtilen Wagner Grup adlı şirketin Suriye, Ukrayna ve Libya gibi Rusya’nın etkili olmaya çalıştığı bölgelere paralı savaşçılar gönderdiği iddia ediliyor. Şirketin Kremlin yönetimine yakın bir isim olarak tanınan Rus işadamı Yevgeny Prigozhin’e ait olduğu biliniyor.