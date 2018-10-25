TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Ali Başaga, Türkiye ile Libya arasında başta güvenlik konuları olmak üzere yapılan tüm anlaşma ve mutabakatların aktif hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Başaga, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Doğan'ı kabul etti.

Başaga, Türkiye ile Libya arasında başta güvenlik konuları olmak üzere yapılan tüm anlaşma ve mutabakatların aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede Büyükelçi Doğan da Türkiye'nin aynı şekilde anlaşmaları aktif hale getirmek istediğini kaydetti.

