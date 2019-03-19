Libya'dan Türkiye'ye güvenlik ve ekonomik destek övgüsü

TRABLU (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten övgüyle söz etti.

Libya İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Başağa, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksenle başkent Trablus'ta bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü toplantıda, Başağa'nın Türkiye'nin Libya'nın güvenlik ve ekonomisine verdiği destekten övgüyle söz ettiği belirtildi.

Görüşmede, Büyükelçi Aksen de başkent Trablus ve çevresinde özellikle güvenlik alınında İçişleri Bakanlığı'nın gösterdiği çaba ve iyileştirmelerin önemine işaret etti.

Petrol zengini Arap ülkesi Libya'da 2011'den bu yana yaşanan siyasi ve güvenlik krizleri, ülkeyi istikrarsız bir yapıya sürükledi. İki ayrı yönetimin kıskacında olan ülkede biri başkent Trablus'ta yönetime hakim olmaya çalışan Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğeri emekli General Halife Hafter'in silahlı güçleriyle ayakta duran Tobruk'taki Temsilciler Meclisi bulunuyor.

