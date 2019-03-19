HABER

Libya'dan Türkiye'ye güvenlik ve ekonomik destek övgüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 02:35 | Son Güncelleme

Libya'dan Türkiye'ye güvenlik ve ekonomik destek övgüsü

TRABLU (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten övgüyle söz etti.

Libya İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Başağa, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksenle başkent Trablus'ta bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü toplantıda, Başağa'nın Türkiye'nin Libya'nın güvenlik ve ekonomisine verdiği destekten övgüyle söz ettiği belirtildi.

Görüşmede, Büyükelçi Aksen de başkent Trablus ve çevresinde özellikle güvenlik alınında İçişleri Bakanlığı'nın gösterdiği çaba ve iyileştirmelerin önemine işaret etti.

Petrol zengini Arap ülkesi Libya'da 2011'den bu yana yaşanan siyasi ve güvenlik krizleri, ülkeyi istikrarsız bir yapıya sürükledi. İki ayrı yönetimin kıskacında olan ülkede biri başkent Trablus'ta yönetime hakim olmaya çalışan Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğeri emekli General Halife Hafter'in silahlı güçleriyle ayakta duran Tobruk'taki Temsilciler Meclisi bulunuyor.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!
Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Ali Abdüls

En Çok Okunan Haberler

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Hollanda'yı kana bulayan saldırgan yakalandı

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Hollanda'daki saldırının şüphelisinin babası konuştu! İşte ilk sözleri

Hollanda'daki saldırının şüphelisinin babası konuştu! İşte ilk sözleri

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Putin’den Erdoğan’a sürpriz davet! 'Davete olumlu yaklaştı'

Putin’den Erdoğan’a sürpriz davet! 'Davete olumlu yaklaştı'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri! Bir anda ateş etmeye başladı!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!

Görevleri örgütü yeniden canlandırmaktı! Tutuklandılar!

18 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekildi! İşte kazandıran numaralar

Polis memurunu darp etti, kaçarken kaza yaptı

Kadın polisi darp etti! O detay gözlerden kaçmadı

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.