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Libya'dan uluslararası topluma "ülkedeki istikrar için destek" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

Libya'dan uluslararası topluma "ülkedeki istikrar için destek" çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, uluslararası topluma, "ülkede istikrarın sağlanması için destek verilmesi" çağrısında bulundu.

UMH Başkanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve bazı askeri yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede, Trablus'un güvenliği için yapılan düzenlemeler kapsamında kentte konuşlandırılacak güvenlik güçleri, kentin ihtiyacı olan yakıt ve gereken mühimmat ile silahların belirlenmesi gibi konular ele alındı.

Serrac, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu, "ülkede istikrarın sağlanması için destek vermeye " çağırdı.

UMH Başkanı ayrıca askeri ve güvenlik alanında görev yapan kurumların vazifelerini yerine getirebileceği uygun şartların sağlanması ve hükümetin yapılan düzenlemeleri uygulayabilmesi için kısmi silah ambargosunun kaldırılması gerektiğini söyledi.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame de güvenlik düzenlemelerinin uygulanması konusunda hükümetin gösterdiği çabaları ve tarafların bu noktada verdiği olumlu karşılığı memnuniyet verici olarak nitelendirdi.

Söz konusu düzenlemelerin uygulanmasını engellemeye kalkışanlara uluslararası yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunan Selame, Trablus'ta başlatılan güvenlik düzenlemelerinin ülke genelini kapsayacak şekilde genişleyeceğini ifade etti.

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BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı

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