TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, uluslararası topluma, "ülkede istikrarın sağlanması için destek verilmesi" çağrısında bulundu.

UMH Başkanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve bazı askeri yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede, Trablus'un güvenliği için yapılan düzenlemeler kapsamında kentte konuşlandırılacak güvenlik güçleri, kentin ihtiyacı olan yakıt ve gereken mühimmat ile silahların belirlenmesi gibi konular ele alındı.

Serrac, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu, "ülkede istikrarın sağlanması için destek vermeye " çağırdı.

UMH Başkanı ayrıca askeri ve güvenlik alanında görev yapan kurumların vazifelerini yerine getirebileceği uygun şartların sağlanması ve hükümetin yapılan düzenlemeleri uygulayabilmesi için kısmi silah ambargosunun kaldırılması gerektiğini söyledi.