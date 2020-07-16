HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Libyalı aşiret liderlerinden Mısır müdahalesine yeşil ışık

Libyalı aşiret liderlerinden Mısır müdahalesine yeşil ışık

16.07.2020 19:39 | Son Güncelleme

Kahire’de Hafter yanlısı aşiret liderlerini ağırlayan Mısır Devlet Başkanı Sisi, Libya’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak hamlelere karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, General Hafter'i destekleyen Libyalı aşiret liderleriyle bir araya gelerek bu gruplarla dayanışma mesajı verdi. Sisi, Mısır ve Libya'nın ulusal güvenliğinin yanı sıra; Arap dünyasına, bölgesel ve uluslararası güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan hiçbir hamle karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sisi'yle görüşmek için Libya'nın doğusundaki Bingazi'den Kahire'ye gelen aşiret liderlerinin, Sisi'ye ve Mısır ordusuna ''Libya'nın egemenliğini korumak için'' müdahale yetkisi verdiği belirtildi.

"Türkiye’nin işgali doğrudan tehdit oluşturuyor’'

Salı günü, Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk kentindeki meclis, Mısır'ın gerektiği takdirde Türkiye'nin "işgaline" karşı Libya topraklarına askeri müdahalede bulunmasına destek veren bir tasarıyı onaylamıştı. Tasarıda, "Türk işgali bize ve Mısır dâhil komşu ülkelerimize yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor" denilmişti.

Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Katar'ın da desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) askeri destek veriyor. Trablus merkezli bu hükümeti meşru kabul etmeyen Tobruk meclisi ise Libyalı General Halife Hafter'i destekliyor.

Türkiye'nin aksine Libya'da General Hafter'i destekleyen ülkeler arasında bulunan Mısır'ın Devlet Başkanı Sisi, geçen ay yaptığı açıklamada, Ankara'nın Libya'daki faaliyetleri nedeniyle artık Mısır'ın da komşusuna askeri müdahalede bulunmasının meşru olduğunu söylemişti.

Mısır ordusu, geçen Cumartesi günü, Libya sınırında hava kuvvetleri ve donanma güçlerinin de katıldığı askeri tatbikatlar düzenlediğini duyurmuştu. Mısır ordusu, söz konusu tatbikatların bölgedeki "ciddi ve hızlı değişikliklere" cevaben yapıldığını belirtmişti.

"Sirte kırmızı çizgimiz"

Sisi, geçen ay sahil kenti Sirte'nin Mısır için "kırmızı çizgi" olduğunu söylemişti. Ankara ise Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra kentlerinden çekilmemesi hâlinde Türkiye destekli UMH'nın bu bölgeye yönelik bir operasyon başlatabileceğinin sinyalini veriyor.

UMH'ya bağlı güçler, özellikle Türkiye'nin havadan verdiği askeri destek sayesinde geçen Haziran'da, Hafter güçlerinin 14 ayı aşkın süren Trablus kuşatmasını kırmış ve Sirte’yi almak için operasyon hazırlıklarına başlamıştı.

DW,Reuters /SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRoza plaja indi!Roza plaja indi!
ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...
Yeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatıYeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Marmara için korkutan açıklama: 7.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Marmara için korkutan açıklama: 7.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

İlginizi Çekebilir

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
İspanya'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor

İspanya'da endişelendiren rakamlar!

ABD'de ikinci infaz! 17 yıl aradan sonra...

ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Azerbaycan’dan flaş iddia: Türk F-16’ları Ermenistan sınırında uçtu!

Türk F-16’ları Ermenistan sınırında uçtu!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.