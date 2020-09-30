Libyalı askeri yetkililer Mısır'da görüştü

Taraflar, 5+5 Ortak Askeri Komitenin önümüzdeki hafta tekrar görüşmelere başlaması kararı aldı.Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya’nın öncülüğünde 5 Ekim’de yapılması planlanan Libya zirvesi öncesinde ülkede savaşan taraflar arasında güvenlik konulu askeri görüşmeler gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan açıklamaya göre, BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Tobruk merkezli hükümete bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun asker ve polislerinin de olduğu heyetler Mısır’ın Hurgada kentinde iki gün süren yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklamada bu görüşmelerin ülkede kalıcı bir ateşkes için zemin oluşturmasının umulduğu aktarıldı.

Ortak Askeri Komite yeniden toplanıyor

Görüşmelerin “sorumluluk, şeffaflık ve karşılıklı güven temelinde” yapıldığının kaydedildiği açıklamada, taraflar arasında sorun yaratan birçok konuda ilerleme sağlandığı belirtildi. Açıklamada, görüşmeler sonucunda tarafların, geçen Ocak ayında Berlin’de gerçekleşen Libya Konferası’ndan sonra kurulan ve her iki taraftan beş üst düzey askeri personelin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komitenin önümüzdeki hafta tekrar görüşmelere başlaması konusunda uzlaştığı aktarıldı.