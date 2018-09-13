Libyalı güçlerden ulusal uzlaşı girişimi

TUNUS (AA) - Libya'da Muammer Kaddafi rejimini deviren 17 Şubat Devrimcileri, Kaddafi rejiminden yöneticiler ve emekli General Halife Hafter'e bağlı El-Kerame güçlerinden temsilcilerin oluşturduğu "Libya Barış Grubu" ulusal uzlaşı girişimi başlattı.
Girişim üyesi ve 17 Şubat Devrimcileri temsilcilerinden Basim Aşur el-Urfi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizi için en ideal çözümün halkın her kesiminin iştirak edeceği ulusal bir yönetimin oluşturulmasından geçtiğini söyledi.
Urfi, hazırlık aşamasında atılacak adımların başında, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyine baskı yapılarak yetkilerini ulusal teknokrat hükümetine devretmesinin yer aldığını belirtti.
Ayrıca Urfi, ulusal uzlaşı girişiminin diğer aşamalarının "savaşın sona ermesi, silahlı oluşumların tamamının dağıtılması, ateşkes sağlanması ve sadece nizami polis gücünün bırakılmasından" oluştuğunu kaydetti.
Grubun başkanı ve Kaddafi rejimi yetkililerinden Yusuf Kaşune ise girişimin Libyalı yoksulların ve göçmenlerin çığlığından doğduğunu ancak siyasi, ekonomik ve güvenlik kaynaklı sorunlara çözüm bulunması adına tüm taraflarla irtibata geçilebilmesi için entelektüeller ile ileri gelenlerden gelecek desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
Kaşune, girişim olarak hiçbir Libyalı tarafla ilişkileri olmadığını ancak kendilerine katılmak isteyen yerli ve yabancı herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.
Arap Birliğinin Libya elçisi Salahaddin el-Cemali ise asıl önemli olanın Libya'nın kurtarılması olduğunu, bunun da bazı tavizler vermeyi gerekli kıldığını anlattı.
Bu şartlarda kurulacak hükümetlerin bundan fazlasını yapamayacağına değinen Cemali, sosyal ve güvenlikle ilgili şartlar iyileştiğinde bu tarz girişimler için gerekli ortamın hazırlanmış olacağını ifade etti.
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