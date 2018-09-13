HABER

Libyalı güçlerden ulusal uzlaşı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 04:59 | Son Güncelleme

Farklı güçlerden temsilcileri bünyesinde barındıran Libya Barış Grubu'nun, ülkede ulusal uzlaşı girişimi başlattığı açıklandı

TUNUS (AA) - Libya'da Muammer Kaddafi rejimini deviren 17 Şubat Devrimcileri, Kaddafi rejiminden yöneticiler ve emekli General Halife Hafter'e bağlı El-Kerame güçlerinden temsilcilerin oluşturduğu "Libya Barış Grubu" ulusal uzlaşı girişimi başlattı.

Girişim üyesi ve 17 Şubat Devrimcileri temsilcilerinden Basim Aşur el-Urfi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizi için en ideal çözümün halkın her kesiminin iştirak edeceği ulusal bir yönetimin oluşturulmasından geçtiğini söyledi.

Urfi, hazırlık aşamasında atılacak adımların başında, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyine baskı yapılarak yetkilerini ulusal teknokrat hükümetine devretmesinin yer aldığını belirtti.

Ayrıca Urfi, ulusal uzlaşı girişiminin diğer aşamalarının "savaşın sona ermesi, silahlı oluşumların tamamının dağıtılması, ateşkes sağlanması ve sadece nizami polis gücünün bırakılmasından" oluştuğunu kaydetti.

Grubun başkanı ve Kaddafi rejimi yetkililerinden Yusuf Kaşune ise girişimin Libyalı yoksulların ve göçmenlerin çığlığından doğduğunu ancak siyasi, ekonomik ve güvenlik kaynaklı sorunlara çözüm bulunması adına tüm taraflarla irtibata geçilebilmesi için entelektüeller ile ileri gelenlerden gelecek desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Kaşune, girişim olarak hiçbir Libyalı tarafla ilişkileri olmadığını ancak kendilerine katılmak isteyen yerli ve yabancı herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Arap Birliğinin Libya elçisi Salahaddin el-Cemali ise asıl önemli olanın Libya'nın kurtarılması olduğunu, bunun da bazı tavizler vermeyi gerekli kıldığını anlattı.

Bu şartlarda kurulacak hükümetlerin bundan fazlasını yapamayacağına değinen Cemali, sosyal ve güvenlikle ilgili şartlar iyileştiğinde bu tarz girişimler için gerekli ortamın hazırlanmış olacağını ifade etti.

PARTNERDünyanın en utanç verici anı...Dünyanın en utanç verici anı...
Kartal'da otomobil kuaför dükkanına girdiKartal'da otomobil kuaför dükkanına girdi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacakSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 Şubat devrimcileri devrik lider Muammer Kaddafi Libya

En Çok Okunan Haberler

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Nihat Doğan'ın evinde alıkoyduğu iddia edilen iki kızın ailesi şikayetlerinden vazgeçti!

Nihat Doğan'ın evinde alıkoyduğu iddia edilen iki kızın ailesi şikayetlerinden vazgeçti!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İlginizi Çekebilir

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacak

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı: Artık Türk Lirası kullanılacak

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kontrolden çıkan gemi sürüklendi

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

İstanbul Ataşehir'de sokakta bir poşet içerisinde 2 el bombası bulundu!

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.