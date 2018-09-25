Libyalı öğretmenler İstanbul'da

Eğitim kapsamında şehre gelen yabancı konuklara Fatih'teki İSMEK Tasarım ve Üretim Merkezinde "Metal İşlemeciliği (Altın ve Gümüş Süsleme)" branşında "Kuyumculuk", Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesindeki İSMEK kursunda da "Dericilik" branşında "Deri Süslemeciliği-Aksesuarları" eğitimleri verildi.

Heyete, İSMEK tarafından mesleki kapasitelerini arttırmak ve kendilerini geliştirmek üzere cuma gününe kadar farklı kurs merkezlerinde çeşitli branşlarda İSMEK hocaları tarafından eğitimler veriliyor.

- "İki günde yapabildiklerimize biz bile şaşırdık"

Fatih'teki İSMEK Tasarım ve Üretim Merkezinde "Metal İşlemeciliği (Altın ve Gümüş Süsleme)" branşında "Kuyumculuk" alanında eğitim gören Libyalı öğretmen Salah Farac Ebu Galiye, Libya'daki eğitimlerin Türkiye'deki gibi olmadığını belirterek, "Eğitim süresinin daha uzun olmasını isterdik. İki günde yapabildiklerimize biz bile şaşırdık. Eğitimin süresi daha uzun olsaydı daha çok faydalanabilirdik. Kısa olması nedeniyle sadece bizim için bir deneyim oldu, daha uzun süreli eğitimlere gelmek isteriz." diye konuştu.

Trablus Belediyesi, İBB, TİKA ve İSMEK'e kendilerine bu imkanı verdikleri için teşekkür eden Ebu Galiye, eğitim süresinin uzatılmasını ve yeni eğitimler olursa katılmak istediklerini dile getirdi.

Ebu Galiye, iki günde kolye ve yüzük yaptıklarını kaydederek, "Benim için güzel bir fırsattı ama eğitim daha uzun olursa öğrencilere.daha fazla bilgi aktarabilirim." dedi.

Celal Şuşen de eğitim süresinin uzatılmasını isteyerek, "Tekrardan daha deneyimli, daha uzun süreli bir eğitim görüp öğrencilerimize o eğitimi vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.