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Libyalı yetkiliden Türk halkına övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:50 | Son Güncelleme

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde Türk halkına hayranlık duyduğunu dile getirdi

TRABLUS (AA) - Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türk halkının, FETÖ tarafından kurulan komployu akamete uğratmasına ve demokrasi bilincine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Konseyin basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuştu.

"Türk halkının, demokrasi bilincine, sivil devlet ilkesine olan bağlılığına ve FETÖ tarafından kurulan komployu akamete uğratmasına duyduğu hayranlığı" ifade eden Mişri, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yönelik saldırılarına işaret ederek Libya'nın da şu an aynı komploya maruz kaldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Libya Türkiye

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