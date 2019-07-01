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Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Hafter sözcüsünün Türkiye açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği: - "Libya'nın doğu bölgesinde çalışan Türklere yönelik tehditleriyle Türkiye ile Libya halkları arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen Hafter'in yasa dışı güçlerinin sözcüsünün gamsız ve sorumsuz açıklamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz"

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı. Söz konusu açıklamaların "gamsız ve sorumsuzca" nitelendirildiği Büyükelçilik açıklamasında, Hafter güçlerinin bu açıklamalarının iki ülke ile halkları arasındaki dostane ilişkilere zarar verdiği vurgulandı.

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Libya'nın doğu bölgesinde çalışan Türklere yönelik tehditleriyle Türkiye ile Libya halkları arasındaki kardeşlik bağlarına ve iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen Hafter'in yasa dışı güçlerinin sözcüsünün 29 Haziran 2019 tarihli gamsız ve sorumsuz açıklamalarını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, darbe kuvvetleri lideri Hafter'e bağlı güçlerin daha önce Türkiye'ye yönelik tehditlerini şiddetle kınayan uluslararası tanınırlığa sahip meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH), Türk vatandaşlarına yönelik olası zararlardan Hafter güçlerini sorumlu tuttuğuna ilişkin bildiri yayımladığı hatırlatıldı.

UMH'nin, Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerini korumak için elinden geleni yapacağı ve bu çerçevede Libya ve Türkiye halkları arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarının zarar görmesine izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Libya'daki tüm yabancı vatandaşlar gibi Türk vatandaşlarının da korunmasına ilişkin yasaları ihlal eden herkese karşı durulacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarını, Türkiye'deki Libyalı kardeşlerine iyi davranmaya çağırıyor. Bazı haydutların iki kardeş halk arasında fitne çıkarma, nefret söylemine teşvik etme girişimlerine kulak asmamaya davet ediyor." ifadesi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Türkiye UMH

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