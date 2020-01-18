Libya'nın Ankara Büyükelçisi'nden "iki ülkenin güçlü olması gerekliliği" vurgusu

İSTANBUL (AA) - Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, "İlişkilerimizi tekrar canlandırarak sürdürmemiz lazım. Bu, tüm Müslümanlar için önemli bir konudur. İki tarafın da güçlü olması lazım." dedi.

Karadeniz Vakfı (KARVAK) ile Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezince (KASAM) "Türkiye'nin Libya'da Ne İşi Var? / Zaruretler, Tehditler ve Fırsatlar" konulu panel düzenlendi.

Sarıyer'deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen panelde, Libya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, tarihi, ekonomik ve sosyolojik açıdan masaya yatırıldı.

Panelin başında, lise ve üniversiteyi Türkiye'de okuyan ve Türk inşaat sektörüne önemli katkıları bulunduğu belirtilen eski Libya Başbakanı Muhammed El Manguş ile ilgili TRT belgeseli izletildi.

Daha sonra konuşan KARVAK Başkanı Yusuf Cevahir, "Kardeşlik hukukumuz bizi bugün Libya'ya sahip çıkma vazifesini veriyor. Hiçbir hadise bu vazifeyi icra etmekte bize engel olamaz. Libya'nın acı dolu günlerinde orada hep beraber olmalıyız. 'Libya’da ne işimiz var?' diye sorulduğunda, bütün bunların arkasındaki zaruretleri her zaman göreceğiz." dedi.