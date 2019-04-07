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Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında şiddetli çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Başkent Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında Trablus çevresinde sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı. Trablus'un güney cephesi ile ilk kez kentin orta kesimlerinden silah sesleri yükseliyor.

Çatışmanın, UMH'ye bağlı silahlı birliklerin, Trablus'un doğusundaki Misrata kentinden başkente ulaşmasından birkaç saat sonra başladığı belirtiliyor.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor.

UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söyledi.

Trablus yakınlarında dün Hafter ile UMH birlikleri arasındaki çatışmalarda UMH'nin bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı duyurulmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Trablus UMH

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