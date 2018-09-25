HABER

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:29 | Son Güncelleme

Libya'da başkentin güneyine saldıran silahlı grupların çekilmesiyle Trablus'taki çatışmalar durdu - Mitiga Uluslararası Havalimanı, sivil havacılık idaresinin onayının ardından trafiğe açılacak

TRABLUS (AA) - Libya'nın Trablus kentinin güneyine saldıran 7. Terhune Tugayı ve beraberindeki grupların çekilmesiyle, başkentteki çatışmaların durduğu bildirildi.

AA'ya konuşan isminin gizli kalmasını isteyen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) bir askeri yetkili, Trablus Güvenlik İdaresinin, başkentin güneyinde silahlı grupların ele geçirdiği Nakliye isimli askeri kampı geri aldığını, buradaki grupların çekildiğini paylaştı.

Trablus Askeri Bölgesi Komutanı Abdulbasit Mervan, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki çatışmaların durduğunu, toprak hendeklerin kaldırıldığını, bu bölgelere çıkan yolların açıldığını aktardı.

Libya yerel basınında, başkentin güneyinde milis gruplar tarafından işgal edilen tüm askeri bölgelerin, Trablus Askeri Bölgeler idaresine teslim edileceği, başkentteki ateşkesin kesinleşmesi için taraflar arasında daha sonra bir anlaşma sağlanacağı ileri sürüldü.

- Mitiga Uluslararası Havalimanı sivil havacılık idaresinin onayının ardından trafiğe açılacak

Bu arada, AA muhabirine konuşan Mitiga Uluslararası Havalimanı Müdürü Lutfi Tabib, roket düşmesi sonucu 12 Eylül'den bugüne hava trafiğine kapalı Mitiga Uluslararası Havalimanı'nın açılması için Libya sivil havacılık idaresinin onayını beklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM Libya Özel Misyonunun (UNSMIL) çatışmaların sürdüğü başkent Trablus'ta tansiyonu düşürmek, çatışmaların sıçramasını önlemek için çalıştığını ancak sürecin "sabır ve ihtiyat" gerektirdiğini belirtmişti.

BM Özel Temsilcisi, çatışmalar sırasında "uluslararası insan haklarını ihlal edenlere ilişkin delillerin toplandığı, BM Güvenlik Konseyine yaptırım uygulanması için sunulmak üzere listeler hazırlandığı" bilgisini paylaşmıştı.

-Trablus'taki çatışmalar 115 can aldı

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Trablus'ta 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış ancak 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş ve taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta yeniden alevlenen çatışmalarda 26 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısının 115'e ulaştığı, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

PARTNERAnne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!Anne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!
Huzurevi yerine üniversite kampüsüneHuzurevi yerine üniversite kampüsüne
Avukatlar intihar eden meslektaşlarını gözyaşlarıyla uğurladıAvukatlar intihar eden meslektaşlarını gözyaşlarıyla uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışmalar Libya

En Çok Okunan Haberler

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

İlginizi Çekebilir

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.