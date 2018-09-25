Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar durdu

Libya yerel basınında, başkentin güneyinde milis gruplar tarafından işgal edilen tüm askeri bölgelerin, Trablus Askeri Bölgeler idaresine teslim edileceği, başkentteki ateşkesin kesinleşmesi için taraflar arasında daha sonra bir anlaşma sağlanacağı ileri sürüldü.

Trablus Askeri Bölgesi Komutanı Abdulbasit Mervan, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki çatışmaların durduğunu, toprak hendeklerin kaldırıldığını, bu bölgelere çıkan yolların açıldığını aktardı.

Bu arada, AA muhabirine konuşan Mitiga Uluslararası Havalimanı Müdürü Lutfi Tabib, roket düşmesi sonucu 12 Eylül'den bugüne hava trafiğine kapalı Mitiga Uluslararası Havalimanı'nın açılması için Libya sivil havacılık idaresinin onayını beklediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM Libya Özel Misyonunun (UNSMIL) çatışmaların sürdüğü başkent Trablus'ta tansiyonu düşürmek, çatışmaların sıçramasını önlemek için çalıştığını ancak sürecin "sabır ve ihtiyat" gerektirdiğini belirtmişti.

BM Özel Temsilcisi, çatışmalar sırasında "uluslararası insan haklarını ihlal edenlere ilişkin delillerin toplandığı, BM Güvenlik Konseyine yaptırım uygulanması için sunulmak üzere listeler hazırlandığı" bilgisini paylaşmıştı.

-Trablus'taki çatışmalar 115 can aldı

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.