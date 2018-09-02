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Libya'nın başkenti Trablus'ta olağanüstü hal ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Libya Başkanlık Konseyi, bir haftadır devam eden çatışmalar nedeniyle Trablus ve çevresinde olağanüstü hal ilan etti

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, geçen pazar gününden bu yana Trablus'ta devam eden çatışmalar nedeniyle başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etti.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halihazırdaki durumun içerdiği tehlike ve kamu çıkarları göz önüne alınarak başkent Trablus ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi." ifadesi yer aldı.

Olağanüstü hal kararıyla sivillerin, kamu ve özel mülklerin yanı sıra stratejik kurum ve kuruluşların korunmasının hedef alındığı belirtilen açıklamada, siyasi anlaşma gereği özellikle başkent ve diğer kentlerde güvenlik mekanizmasının uygulanması için bir komisyon oluşturulacağı duyuruldu.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

UMH Sağlık Bakanlığına bağlı Trablus Yaralılar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü başlayan ve aralıklarla devam eden çatışmalarda bugüne kadar 38 kişinin öldüğü, 90'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, tugaylar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuş ancak taraflar arasındaki silahlı çatışmalar cumartesi günü yeniden başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Olağanüstü Hal Trablus UMH

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