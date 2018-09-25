"Libya'nın başkentinde tansiyonun düşmesi sabır gerektiriyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM Libya Özel Misyonunun (UNSMIL) çatışmaların sürdüğü başkent Trablus'ta tansiyonu düşürmek, çatışmaların sıçramasını önlemek için çalıştığını ancak sürecin "sabır ve ihtiyat" gerektirdiğini belirtti.
UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, Selame'nin ABD'nin başkenti New York'a BM Genel Kurulu için gelen bakanların Libya ile ilgili bir toplantısına Trablus'taki ofisinden video konferans aracılığıyla katıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Selame'nin bakanlara, UNSMIL'in başkent Trablus'taki olaylarda "tansiyonun düşürülmesi, çatışmayı sonlandırılması, başkentin diğer bölgelerine sıçramaması ve şehir dışına yayılmaması için çabaladığı" yönünde bilgi verdiği duyuruldu.
Trablus'ta tansiyonu düşürmek için çalıştıklarını, sürecin "sabır ve ihtiyat" gerektirdiğini söyleyen BM Özel Temsilcisi, çatışmalar sırasında "uluslararası insan haklarını ihlal edenlere ilişkin delillerin toplandığı, BM Güvenlik Konseyine yaptırım uygulanması için sunulmak üzere listeler hazırlandığı" bilgisini paylaştı.
Selame'nin ayrıca toplantıya katılan bakanları, "Libya'daki döviz kurunun düzenlenmesi, sübvansiyon reformu ve Libya Merkez Bankasının çalışmaları konusunda bilgilendirdiği" kaydedildi.
Toplantıya hangi ülkelerin bakanlarının katıldığı belirtilmezken, söz konusu bakanların UNSMIL'in çalışmalarını desteklediğini, "anayasal bir çerçevede, seçimler, finansal şeffaflık ve ekonomik reformların" tüm Libyalıların çıkarına olduğu konusunda aynı düşünceleri paylaştıkları ifade edildi.
Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran, komuta ettiği silahlı gruplar ile işlediği ihlaller nedeniyle BM'nin yaptırım listesine alınmıştı.
- Toplam can kaybı 115'e ulaştı
Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.
Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.
UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.
Trablus'ta 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış ancak 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş ve taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.
Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta yeniden alevlenen çatışmalarda 26 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısının 115'e ulaştığı, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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