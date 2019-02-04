Libya'nın batısında şark çıbanı vakaları

TRABLUS (AA) - Libya'nın batısındaki Sabrata kentinde 77 kişinin şark çıbanı hastalığına yakalandığı belirtildi.
Sabrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sabrata kentinde 77 kişinin leishmaniasis (şark çıbanı) hastalığına yakalandığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bölgede söz konusu hastalıkla mücadele kapsamında acil bir program geliştirmek için ilgili bölümlerin yetkilileriyle toplantı yapılacağı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada Libyalı yetkililerin, ülkenin batısındaki bölgelerde şark çıbanı vakalarının artmasına ilişkin şikayetlerinin ardından ilk ilaç sevkiyatının ülkeye ulaştığını bildirmişti.
Dünyada belli iklim bölgelerinde ve daha çok Akdeniz ve Orta Doğu'da görülen hastalığa "Leishmania tropica" adlı bir parazit neden oluyor.
"Tatarcık" sineğinin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor, zamanla da leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.
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