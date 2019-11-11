HABER

Libya'nın Bingazi kentindeki Benina Havalimanı'nda tüm çalışmalar askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:12 | Son Güncelleme

Libya'nın Bingazi kentindeki Benina Havalimanı'nda tüm çalışmalar askıya alındı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli geçici hükümetin kontrolündeki Benina Uluslararası Havalimanı'nda "güvenlik kaynaklı kaos" nedeniyle çalışmalar askıya alındı.

Bingazi kentindeki Benina Uluslararası Havalimanı İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, havalimanı çalışanlarının yaklaşık 1 hafta önce yetkililerden bazı güvenlik birimlerinin işlediği ihlallerin durdurulması başta olmak üzere birtakım taleplerde bulunarak eylem düzenlediği belirtildi.

Resmi makamların çalışanların taleplerine cevap vermediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine bugünden itibaren havalimanının tüm bölümlerinde çalışmaların askıya alındığı aktarıldı.

Havalimanı çalışanları, 5 Kasım'da bazı güvenlik birimlerinin işlediği ihlallerin durdurulması talebiyle iş durdurmaksızın oturma eylemine başladıklarını duyurmuştu.

Askeri araçların uçakların iniş yaptığı pistlerde dolaştığına, bunun yolcuların ve uçakların güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken çalışanlar, havalimanında bakım ve onarım çalışmaları yapılması, borçların ödenmesi ve durdurulan projelerin aktifleştirilmesi için mali destek talebinde bulunmuştu.

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Gölbaşı’nda zehirlenme vakası paniğe neden olduGölbaşı’nda zehirlenme vakası paniğe neden oldu
Önce aracından attığı kağıtta, sonra evinde esrar ele geçirildiÖnce aracından attığı kağıtta, sonra evinde esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Benina Havaalanı Libya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.