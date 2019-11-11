Libya'nın Bingazi kentindeki Benina Havalimanı'nda tüm çalışmalar askıya alındı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli geçici hükümetin kontrolündeki Benina Uluslararası Havalimanı'nda "güvenlik kaynaklı kaos" nedeniyle çalışmalar askıya alındı.

Bingazi kentindeki Benina Uluslararası Havalimanı İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, havalimanı çalışanlarının yaklaşık 1 hafta önce yetkililerden bazı güvenlik birimlerinin işlediği ihlallerin durdurulması başta olmak üzere birtakım taleplerde bulunarak eylem düzenlediği belirtildi.

Resmi makamların çalışanların taleplerine cevap vermediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine bugünden itibaren havalimanının tüm bölümlerinde çalışmaların askıya alındığı aktarıldı.

Havalimanı çalışanları, 5 Kasım'da bazı güvenlik birimlerinin işlediği ihlallerin durdurulması talebiyle iş durdurmaksızın oturma eylemine başladıklarını duyurmuştu.

Askeri araçların uçakların iniş yaptığı pistlerde dolaştığına, bunun yolcuların ve uçakların güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken çalışanlar, havalimanında bakım ve onarım çalışmaları yapılması, borçların ödenmesi ve durdurulan projelerin aktifleştirilmesi için mali destek talebinde bulunmuştu.

