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  4. Libya’nın darbeci generali Hafter, Atina’da

Libya’nın darbeci generali Hafter, Atina’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Libya’nın darbeci generali Hafter’in gece saatlerinde geldiği Atina’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geleceği belirtildi.Libya’nın darbeci generali Halife Hafter, gece saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Atina’ya geldi.

Libya’nın darbeci generali Hafter’in gece saatlerinde geldiği Atina’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geleceği belirtildi.
Libya’nın darbeci generali Halife Hafter, gece saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Atina’ya geldi. Hafter’in TSİ 11.30’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile TSİ 14.00’te Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Hafter’in 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı öncesinde görüşmeler yapmak üzere Atina’ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
Öte yandan Yunan basınında, Hafter’in Atina ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu ifade edildi.

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