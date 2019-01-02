Libya'nın doğu ve batısındaki emniyet birimlerinin birleştirilmesi girişimi

Açıklamada ayrıca, hükümet bölünmesinden sonra çıkan polise ilişkin yasaları incelemek ve boşlukları ele almak üzere bir komitenin yanı sıra ülke güvenliği için büyük stratejiler oluşturulması adına ortak komiteler kurulacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu girişimin, terör gibi ülkenin maruz kaldığı zorluklar, güvenlik kurumlarının siyasi çekişmeden uzaklaştırılarak yeniden birleştirilmesi, suç sistemleri, pasaport ve subayların işlemleri gibi Libya'daki güvenlik sistemlerini birbirine bağlanması neticesinde geliştiği aktarıldı.

UMH İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus Emniyet Müdürü Albay Salim Kırımide ile Bingazi Emniyet Müdürü Albay Adil el-Urfi, emniyet birimlerinin birleştirilmesi girişimini görüşmek üzere bir araya geldi.

Bu girişimin, araçlar, kapılar, kurtarma ekipleri, adli delillerin yönetimi ve aranan kişilerin kovuşturulmasına ilişkin ortak bir çalışma sistemine göre orta ve güney bölgesi ortak güvenlik odası kurulmasını öngördüğü aktarılan açıklamada, girişimin ayrıca yabancı unsurların sızması başta olmak üzere güneydeki güvenlik ihlallerinin takibi için ortak plan oluşturulmasını kapsadığı ifade edildi.

Girişimin tüm siyasi çekişmelerden uzak olduğu vurgulanan açıklamada, güvenlik ve polis teşkilatlarının siyasi çatışmalar ile hiçbir ilgisi olmadığı kaydedildi.

Petrol zengini ülkede, Libya'da halihazırda batıda ilki Trablus'ta UMH'ya bağlı diğeri de doğuda Bingazi'de General Halife Hafter tarafından desteklenen geçici hükümete bağlı 2 İçişleri Bakanlığı bulunuyor.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM) ve bu meclisten doğan Abdullah es-Sini liderliğindeki geçici hükümet, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.