Libya'nın en büyük petrol kuyusuna silahlı saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'nın güneyinde General Halife Hafter'e bağlı birliklerin kontrolünde bulunan en büyük petrol sahası Şerare'ye silahlı saldırı düzenlendi.

AA muhabirine konuşan Hafter'e yakın kaynaklar, Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin güneyine başlattığı operasyon sırasında geçen şubat ayında ele geçirdikleri Şerare Petrol Sahasına ait ana istasyonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda petrol sahasında herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Petrol sahasının, Hafter'e bağlı güçlerin eline geçtiği geçen şubat ayından bu yana, ilk kez bir silahlı saldırının hedefi olduğu kaydedildi.

- Şerare, Libya'nın güneyindeki kara altın deposu

Günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle Libya'nın toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare, ülkenin güneyinde yer alıyor.

Aralık 2018'de silahlı grupların yerel halkla birlikte petrol sahasına girmesiyle, Libya'da petrol üretimini ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare'de üretimi durdurmuştu.