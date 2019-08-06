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Libya'nın güneyinde elektrik santraline sabotaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 23:59 | Son Güncelleme

Libya'nın güneyinde elektrik santraline sabotaj

TRABLUS (AA) - Libya'nın güneyinde elektrik santraline düzenlenen sabotaj nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Genel Elektrik Şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı bir grubun, ülkenin güneyindeki Brak eş-Şati kentindeki elektrik istasyonuna saldırı düzenlediği belirtildi.

Santrale yönelik sabotaj nedeniyle ülkenin güney kısmında elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Büyük İnsan Yapımı Nehir Projesi Otoritesi tarafından yapılan açıklamada da söz konusu sabotaj nedeniyle, içme suyu tedarik sisteminin güç kaynağının kesildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin batı ve orta kesimlerindeki bölgelerde su kesintisine gidileceği uyarısında bulunuldu.

Yaşanan elektrik aksaklığının sonlandırılması ve bölgelere su pompalanması işleminin yeniden başlaması için Elektrik Şirketi ile çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

Libya'da pazar günü de silahlı grupların 4 elektrik santraline saldırı düzenlemesi nedeniyle bazı kentlerde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi Libya

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