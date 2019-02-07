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Libya'nın güneyindeki petrol sahası Şerare'nin kontrolü Hafter'e bağlı güçlerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

Libya'nın güneyindeki petrol sahası Şerare'nin kontrolü Hafter'e bağlı güçlerde

TRABLUS (AA) - Libya'da general Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'nin kontrolünü eline geçirdi.

Şerara Petrol Sahasından bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin, petrol sahasını korumakla görevli güçlerle çatışmadan sahaya girdiğini belirtti.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Batı Askeri Karargahından Binbaşı Usame Cüveyli, bugün yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Petrol Tesisleri Muhafızları'ndan bir birliğin merkezi hükümetin de onayıyla ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'na doğru ilerleyişe geçtiğini söylemişti.

Petrol Tesisleri Muhafızları'ndan bir kaynak da birliklerin henüz Şerare Petrol Sahası'na ulaşmadığını dün akşam saatlerinde güneydeki Ubari kenti yakınlarına geldiklerini aktarmıştı.

Merkezi hükümetin güneydeki petrol sahasına yönelik bu askeri hamlesi, ülkenin doğusundaki hakim silahlı güç General Halife Hafter'e bağlı birliklerin güneyde operasyon yürütmesinin ardından geldi.

General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Hafter birliklerinin özellikle Sebha kentinde kendilerine karşı çıkan yerel aşiretlere karşı "alıkoyma ve yargısız infaza varan insan hakları ihlalleri yaptıklarına" ilişkin bölgeden haberler gelmişti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, dün akşam saatlerinde yayımladığı açıklamada, ülkenin güneyinin, siyasi hesapların görüldüğü bir arena haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirtmişti.

- Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Libya'nın güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de 10 Aralık'tan bu yana üretim yapılamıyor.

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, yetkililerin "güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesi, Fizan'daki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlaması ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına alması" gibi taleplerle petrol sahasını işgal etti.

Libya Petrol Kurumu ise silahlı bir grubun "petrol alanına girerek, çalışanlara şiddet uyguladığı ve tehdit ettiğini" belirtmişti.

Kurum, petrol sahasında mücbir sebeple üretimin durması nedeniyle ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

UMH Başkanlık Konseyi, BM Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eş-Şerara Petrol Sahası General Halife Hafter'e bağlı güçler Libya

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