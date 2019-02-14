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Libya'nın güneyindeki petrol sahasında Hafter'e "çalışan güvenliği" şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Petrol Kurumu, General Halife Hafter güçlerinin ele geçirdiği ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de üretim için "çalışan güvenliğini" şart koştu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Halife Hafter'e bağlı güçlerin yakın zamanda ele geçirdiği Şerare Petrol Sahası'nda üretimin ancak çalışanların güvenliğinin sağlanması halinde devam edeceğini duyurdu.

Libya'nın güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare, son dönemde ülkedeki yeni çatışma sahası olarak öne çıktı. Ülkenin doğusundaki General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grup, geçen haftalarda güneye düzenlediği operasyonda Şerare petrol sahasında güvenliği sağladığını bildirdi.

Hafter ve müttefikleri bu gelişmenin ardından ülkedeki petrol sahalarını işleten bağımsız Libya Ulusal Petrol Kurumu'na Şerare'de üretimi başlatması çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise Şerare'de üretime devam etmek konusunda istekli olunduğu, ancak öncelikle çalışanların güvenliğinin sağlanmasının gerektiği belirtildi.

Şerare içindeki yetkililerden henüz sahada güvenliğin sağlandığına ilişkin haber alınmadığı ifade edilen açıklamada ayrıca, LUO'nun ülkenin güneyindeki tüm sivil ve ticari uçuşlar için kendilerinden ön onay alınması şartını getirdiği için çalışanlarının petrol sahalarına ulaşımının imkansız hale geldiği eleştirisine yer verildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin temel girdi kaynağı petrol ve gaz sektörünün siyasi çekişmelerden uzak tutulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlara bağlı biçimde, hukukun üstünlüğünü öncelenmesi gerektiği vurgusu yaptı.

Libya'nın doğusundaki hakim silahlı güç Hafter liderliğindeki LUO, "ülkenin toprak bütünlüğünü korumak, Çadlı saldırganları engellemek, bölgedeki insan kaçakçılarını durdurmak, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'yi bölgeden uzaklaştırmak" gibi gerekçelerle 15 Ocak'ta güneye askeri operasyon başlattığını duyurmuştu.

Ancak, uzmanlar Hafter'in petrol zengini bu bölgede meşru gerekçelerden çok kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiği yorumunu yapmıştı.

LUO, silahlı göstericilerin petrol sahasını basması sonucu iki aydır üretimin durduğu Şerare'de güvenliği sağladığını açıklamıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare'de mücbir sebeple üretimin durması nedeniyle ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

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Halife Hafter Libya Ulusal Petrol Kurumu şerare

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