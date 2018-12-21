Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda kriz sürüyor

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, alternatif güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de mücbir sebep halinin kaldırılmayacağını duyurdu.

Sanallah, kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, 8 Aralık'ta Şerare Petrol Sahası'nı kapatan "Fizan Gazap Hareketi" üyelerine işaret ederek, "Çalışanlarımızı daha fazla şiddet uygulanma riskiyle karşı karşıya bırakarak can güvenliklerini tehlikeye atamayız." ifadelerini kullandı.

Petrol sahasını kapatan silahlı grubun şiddet uygulayarak çalışanları tehdit etmelerinin yanı sıra başka suçlar da işlediğine dikkati çeken Sanallah, bu kişilere fidye ödenmesi halinde petrol sektörünün ve bir bütün olarak tüm ülkenin korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Ortak bir çözüm bulmaya ve sahada çalışanların güvenliği için uygun güvenlik koşulları oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Sanallah, kurumun, sektöre yönelik gerçek çözümlere ihtiyacı olduğunu ve aceleye getirilen geçici reformlarla sorunun çözülemeyeceğini belirtti.