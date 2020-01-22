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Libya'nın meşru temsilcisi UMH, Cezayir'deki toplantıya katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, "doğudaki paralel hükümetin sözde dışişleri bakanının da davet edilmesi" nedeniyle Cezayir'de düzenlenecek Libya toplantısına katılmayı reddettiklerini açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yarın Cezayir'de düzenlenecek Libya konulu toplantıya katılmayacaklarını duyurdu.

UMH Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Seyyale, "Libya'nın doğusundaki paralel hükümetin sözde dışişleri bakanının da davet edilmesi" nedeniyle Cezayir'deki toplantıya katılmayı reddettiklerini söyledi.

Seyyale ayrıca söz konusu adımı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile uluslararası kuruluşların kararlarını ihlal şeklinde değerlendirdi.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in desteklediği Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümet, uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, yarın Libya'nın 6 komşusu (Cezayir, Mısır, Tunus, Sudan, Çad ve Nijer) ile Mali'nin bir araya geleceği toplantıya ev sahipliği yapacaklarını bildirmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansındaki konuşmasında, krize çözüm bulunması için taraflar arasında bir diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Cezayir, 2015'te de Suheyrat Antlaşması öncesi Libyalı taraflar arasında yoğun ara buluculuk rolü üstlenmiş ve başarılı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Libya UMH

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