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Libya'nın Sabrata kentinde kontrol yeniden sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

Sabrata Belediye Meclisi: - "Güvenliği sarsmaya çalışan kanun kaçaklarıyla mücadele eden UMH'ye bağlı emniyet güçleri, kentin tamamında kontrolü sağladı"

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı emniyet güçleri, sabah saatlerinden bu yana çatışmaların yaşandığı Sabrata kentinde kontrolü sağladı.

Sabrata Belediye Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenliği sarsmaya çalışan kanun kaçaklarıyla mücadele eden UMH'ye bağlı emniyet güçleri, kentin tamamında kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.

Kent içinde durumun normal seyrinde olduğu vurgulanan açıklamada, yarın okullarda eğitime devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, çatışmaların bilançosuna ilişkin bilgi verilmedi.

Sabrata Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun ve destek güçlerin yardımıyla kentteki güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Ülkenin batısındaki Sabrata'da UMH'ye bağlı güçler ile insan kaçakçılığı yaptığı bilinen, "El-Ammu" lakaplı Ahmed Debbaşi'ye bağlı milisler arasında sabah saatlerinden bu yana silahlı çatışmalar yaşanıyordu.

Bugün yaşanan çatışmalar, 2017'de kentten çıkarılan, (Ammu'ya bağlı) "Sabrata Askeri Konseyi" milislerinin, kentin güneyindeki El-Cefara bölgesinden Sabrata'ya yeniden girmek için saldırılar düzenlemesinin ardından patlak verdi.
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- Sabrata Askeri Konseyi'nin şehirden çıkarılması

Sabrata'da Eylül 2017'de kontrol noktasında, "dur" ihtarına uymayan aracı hedef alınmıştı ve olayda ölenlerin Sabrata Askeri Konseyi'ne bağlı silahlı birlikten Enes ed-Debbaşi Taburu olduğu anlaşılmıştı.

Bunun ardından UMH'ya bağlı terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi güçleri ile Enes ed-Debbaşi Taburu arasında şiddetli çatışmalar patlak vermişti. Yaklaşık iki hafta süren çatışmalarda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı. Olayın vuku bulduğu tarihte çatışmalardaki iki tarafın da UMH'ya bağlı olduğu ifade ediliyor.

Operasyonlar Birimi, yaklaşık bir ay sonra 6 Ekim'de yaptığı açıklamada Enes ed-Debbaşi Taburu'nun kentten çıkarıldığını ve Sabrata kentinde tamamen kontrolü sağladığını duyurmuştu.

- Ahmed Debbaşi BMGK'nın yaptırım listesinde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haziran ayında, Libya'da göçmen ve insan kaçakçılığı yapan 6 kişiye yaptırım uygulanması, bu çerçevede mal varlıklarının dondurulması ve bu isimlere seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı. Ahmed ed-Debbaşi de bu isimler arasında yer alıyordu.

Debbaşi bu kararın ardından uzun süre ortaya çıkmamış ancak son zamanlarda kendisine bağlı bir tugay, silah gücüyle kente geri dönecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Debbaşi Libya Sabrata

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