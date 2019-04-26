Libya'nın sınır komşularından ateşkes çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları, Tunus'un başkentinden, sınır komşuları Libya'yadaki çatışmaların bir an önce durması çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, ülkesini ziyaret eden Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile başkent Tunus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayirli mevkidaşıyla Libya konusunu görüştüklerini belirten Cihinavi, şunları kaydetti:

"Cezayirli meslektaşımla, Libya konusunda askeri bir çözümün imkansız olduğu ve Libyalıların Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğunda, dış müdahaleden uzak, kendi aralarında yapılacak bir müzakerenin tek çözüm yolu olduğu noktasındaki fikir birliğimizi vurguladık."

- "Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı" için hazırlık

Cihinavi, en kısa zamanda Libya'ya ilişkin endişeleri gidermek adına, Mısır, Cezayir ve Tunus'un bir araya geleceği Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı gerçekleştirilmesi için çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.

Tunus'un "istisna yapmaksızın günlük olarak Libya'daki tüm taraflarla görüştüğü" bilgisini paylaşan Cihinavi, söz konusu temaslarda taraflara "Libya'da akan kanın durdurulması ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi" mesajını yinelediklerini aktardı.