HABER

Libya'nın Sirte kentindeki mühimmat deposunda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

Libya'nın Sirte kentindeki mühimmat deposunda patlama

TRABLUS (AA) - Libya'nın Sirte kentinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait askeri karargahın mühimmat deposunda sıcak hava nedeniyle patlama meydana geldi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sirte'deki 604'üncü taburun karargahına ait mühimmat deposunda patlama oldu.

Patlamanın mühimmat deposu yakınlarında bekletilen füzelerin sıcak hava nedeniyle infilak etmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Mühimmat deposunun yakınlarında yer alan okul, hastane ve evlerde patlamanın etkisiyle hasar oluştuğu aktarıldı.

Misrata kentindeki silahlı birliklerden oluşan UMH'ye bağlı 604'üncü tabur, Sirte'nin 2016'da terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonlarında yer almıştı.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Şırnak’ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldıŞırnak’ta demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı
15 Temmuz şehitleri Bursa’da anıldı15 Temmuz şehitleri Bursa’da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya mühimmat patlama Sirte

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.