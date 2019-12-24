‘Libya’ya Asker Gönderilmesi İçin Tezkere İhtiyacı Doğabilir’

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme olasılığının konuşulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nden açıklama geldi. İbrahim Kalın, başka ülkelere asker gönderme konusunda TBMM’nin yetkilendirme yapması gerektiğini hatırlattı. “Meclis bununla ilgili bir çalışma yürütüyor” dedi. Ankara geçen ay Libya’da uluslararası toplumun meşru yönetim olarak tanıdığı Trablus’taki hükümetle deniz yetki alanları anlaşması ve askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. İki taraf arasında güvenlik işbirliğini öngören anlaşma kapsamında Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme seçeneğini dile getirilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Salı günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi için tezkerenin düzenlenmesi gerekebileceği mesajını verdi. “Libya’daki sıcak gelişmelere bağlı olarak tezkere ihtiyacı doğabilir” İbrahim Kalın, “Başka ülkelere asker gönderme konusunda meclisin bir yetkilendirme yapması gerekiyor. Oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis de bununla ilgili bir çalışma yürütüyor. Tezkerenin içeriğiyle ilgili şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Bu meclisin yetkisinde” ifadelerini kullandı.

Prensip olarak Türkiye’nin uluslararası toplumun tanıdığı meşru Libya hükümetinin yanında durmaya devam edeceğini belirten Kalın, “Bu askeri eğitim olabilir, siyasi destek veya başka alanlarda destek şeklinde olabilir” diye konuştu. İbrahim Kalın, “Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tank ve toplarla Hafter’e destek vermek suretiyle açıkça taraf olduklarını ifade ediyorlar. Bu BM nezdinde yürütülen müzakereleri sabote etmektir” dedi. Ankara Fayez El Serraj hükümetinin Türkiye’den Libya’ya asker göndermesi konusunda henüz bir talepte bulunmadığını belirtiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada gerekirse Libya’ya verilen askeri desteği arttırabileceklerinin ve bu bağlamda Türkiye’nin kara, hava ve deniz seçeneklerini değerlendireceğinin mesajını vermişti. Libya’da uluslararası olarak tanınan Fayez El Serraj hükümetini destekleyen Türkiye, talep gelmesi halinde Libya’ya asker gönderebileceğini açıklamıştı. Reuters haber ajansının geçen ay ulaştığı Birleşmiş Milletler uzmanlarının hazırladığı raporda, Türkiye’nin BM ambargosuna rağmen Serraj hükümetine askeri malzeme gönderdiği belirtilmişti.