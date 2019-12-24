Libya'ya asker tezkeresi Ocak'ta Meclis'e gelebilir

AKP'li bir üst düzey yönetici, "Aslında tezkere anlaşmanın içine konulabilecek durumdaydı. Asker gönderme konusu anlaşmanın içinde yer alabilirdi" değerlendirmesini yaptı.

Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın TBMM'de kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talep olması halinde Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre bütçe görüşmeleri için çalışmalarına ara veren TBMM'nin 7 Ocak'ta çalışmaya başlamasının ardından gündeme gelecek ilk konunun tezkere olması bekleniyor.

Sözkonusu AKP yöneticisi, Libya UMH ile görüşmelerin sürdüğü ve asker talebinin gelebileceğini de belirterek 7 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'nin ilk işlerinden birinin Libya tezkeresi olacağına "kesin" gözüyle baktıklarını söyledi.

Ancak Libya UMH ile görüşmelerin sürdüğü, nihai kararın ise bu görüşmelerin sonucuna göre verileceği ifade ediliyor.

Zira AKP'l ibir başka yetkili, "Bir değerlendirme süreci yürütülüyor, tezkere konusunda o sürecin bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalın: Meclis çalışma yürütüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin, bir tezkere hazırlığı olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Meclis'in bu konuda bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Kalın'ın sözkonusu soruya verdiği yanıt şöyle:

"Oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis de bununla ilgili bir çalışma yürütüyor. Tabii tezkerenin içeriği ile ilgili şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Bu Meclis'in yetkisinde. O ihtiyaçlara göre yapılacak anlaşma çerçevesinde şekillenecek bir tezkere.