Libya'ya komşu ülkeler BM'nin çabalarına destek için anlaştı

KAHİRE (AA) - Mısır, Tunus ve Cezayir'in dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Libya krizinin çözümü için harcadığı çabaları ve siyasi uzlaşıyı destekleme konusunda anlaştı.

Libya'ya komşu ülkeler Mısır, Tunus ve Cezayir'in dışişleri bakanları, Libya'daki durumu ele almak üzere Mısır'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'nın, Libya'daki mevcut krizden çıkış ve Libya halkının beklentilerinin gerçekleşmesi için ana çerçeve olduğunu söyledi.

Libya'da terör örgütlerinin yayılması başta olmak üzere ülkenin karşı karşıya kaldığı meydan okumalara nasıl son verileceğine ilişkin üç ülke arasında bir koordinasyon toplantısı düzenlediklerini belirten Şukri, Libya'nın içinde bulunduğu krizden çıkması ve ülkede şeffaf seçimler yapılması için BM Libya Özel Temsilcisi Selame'nin planının uygulanmasına tam destek verdiklerini kaydetti.