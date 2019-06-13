TUNUS (AA) - Libya'ya komşu ülkeler Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları, Libya krizinin askeri yollarla çözülemeyeceğini ve yabancı müdahalesine karşı olduklarını belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Mısırlı ve Cezayirli mevkidaşları Samih Şukri ile Sabri Bukadum başkent Tunus'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin akabinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cihinavi, Libya krizinin tek çözüm yolunun siyasi olduğunu ve yabancı ülke müdahalesine de karşı çıktıklarını söyledi.

Libya krizinin taraflarına çözüm için diyaloğa geçme çağrısında bulunan Cihinavi, komşu ülkeler olarak başlattıkları "çözüm girişimi" kapsamında düzenlenen toplantıda, uluslararası toplumu Libya konusunda harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak çalışma kararı alındığını kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de gerçekleştirdikleri toplantıda Libya'da siyasi çözüm ve terörle mücadele alanında sarf edilen çabaların desteklenmesi üzerinde durduklarını dile getirdi.

Şukri, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlal edilmesi ve bazı makamların terör örgütlerini destekleme girişimleri konusunda uluslararası toplumun üzerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.