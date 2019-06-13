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Libya'ya komşu ülkelerden "siyasi çözüm" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 04:47 | Son Güncelleme

Libya'ya komşu ülkeler Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında, krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğu vurgusu yaptı

TUNUS (AA) - Libya'ya komşu ülkeler Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları, Libya krizinin askeri yollarla çözülemeyeceğini ve yabancı müdahalesine karşı olduklarını belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Mısırlı ve Cezayirli mevkidaşları Samih Şukri ile Sabri Bukadum başkent Tunus'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin akabinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cihinavi, Libya krizinin tek çözüm yolunun siyasi olduğunu ve yabancı ülke müdahalesine de karşı çıktıklarını söyledi.

Libya krizinin taraflarına çözüm için diyaloğa geçme çağrısında bulunan Cihinavi, komşu ülkeler olarak başlattıkları "çözüm girişimi" kapsamında düzenlenen toplantıda, uluslararası toplumu Libya konusunda harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak çalışma kararı alındığını kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de gerçekleştirdikleri toplantıda Libya'da siyasi çözüm ve terörle mücadele alanında sarf edilen çabaların desteklenmesi üzerinde durduklarını dile getirdi.

Şukri, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlal edilmesi ve bazı makamların terör örgütlerini destekleme girişimleri konusunda uluslararası toplumun üzerine sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Bukadum da ülkesinin, başkent Trablus'ta yaklaşık 2 aydır süren çatışmalardan ve havaalanı ve hastane gibi hayati önemi haiz sivil kurumların hedef alınmasından hoşnutsuzluk duyduğunu ifade etti.

Bukadum, devam eden çatışmaların, petrol ve doğal gaz üretim tesisleri gibi Libya halkının ekonomik kaynaklarını tehdit etmeye başladığını söyledi.

Dışişleri bakanlarının basın toplantısının akabinde yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgesel güçlerden Libya'ya silah akışı kınandı ve terörle mücadele çerçevesinde üç ülkenin (Tunus, Cezayir ve Mısır) iş birliğine devam etmesinin önemi vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Libya mısır

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