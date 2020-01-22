HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Libya'ya komşu ülkelerin dışişleri bakanları Cezayir'de toplanacak

Libya'ya komşu ülkelerin dışişleri bakanları Cezayir'de toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

Yarın düzenlenecek toplantıya 6 komşu ülkenin yanı sıra "Libya krizinden etkilenmesi" nedeniyle Mali'nin de katılacağı açıklandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir, yarın Libya'nın 6 komşusu ile Mali'nin bir araya geleceği toplantıya ev sahipliği yapacak.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıya komşu ülkeler Cezayir, Mısır, Tunus, Sudan, Çad ve Nijer'in Dışişleri Bakanlarının katılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu ülkelere ek olarak Libya'nın komşusu olmayan Mali'nin de "krizden etkilenmesi" nedeniyle toplantıda yer alacağı aktarıldı.

Cezayir'in girişimiyle düzenlenecek toplantının, Libya'nın komşu ülkeleri ile uluslararası aktörler arasında koordine ve istişareyi destekleme çabaları kapsamında gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, "Libyalı taraflar arasında kapsamlı diyalog yoluyla krize siyasi çözüm bulma konusunda Libyalılara eşlik etmek istendiği" kaydedildi.

"Toplantı ile kardeş ülke Libya'nın içinde bulunduğu zor şartların üstesinden gelebilmesini, istikrar ve güven içinde bir kurum devleti olmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, toplantıda Libya'daki son gelişmeler ile uluslararası çabaların sonuçlarının ele alınacağı ve yabancı müdahalesinden uzak, Libyalıların kendi sorunlarını kendilerinin çözmesinden yana olunduğu vurgulandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 20 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansında yaptığı konuşmada, Libya krizine çözüm bulunması için taraflar arasında bir diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Cezayir, 2015'te de Suheyrat Antlaşması öncesi Libyalı taraflar arasında yoğun ara buluculuk rolü üstlenmiş ve başarılı olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
‘Rafet Efendi’ ve çetesi 7 yıla kadar hapisle yargılanacak‘Rafet Efendi’ ve çetesi 7 yıla kadar hapisle yargılanacak
HSK: Görevdeki hakim ve savcılarla ilgili ihbarlar inceleniyorHSK: Görevdeki hakim ve savcılarla ilgili ihbarlar inceleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Libya toplantı

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Korku dolu anlar! Kürsüde kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu 

Erdoğan’dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu

Sinop’ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü

200 bin liralık vurgun yaparken suçüstü yakalandılar!

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.