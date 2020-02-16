HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘Libya’ya Silah Ambargosu Bir Şaka’

‘Libya’ya Silah Ambargosu Bir Şaka’

16.02.2020 16:19 | Son Güncelleme

Almanya’nın Münih kentinde devam eden güvenlik konferansında gündem Libya. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Yardımcısı Stephanie Williams ihlaller nedeniyle bu ülkeye yönelik silah ambargosunun “şaka” haline geldiğini söyledi

‘Libya’ya Silah Ambargosu Bir Şaka’

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı’nın üçüncü ve son gününde de Libya’yla ilgili gelişmeler gündemi belirledi. Konferans, geçen 20 Ocak tarihinde Berlin’de 12 devletin temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Libya Zirvesi’nin devamı niteliğinde bir toplantıya ev sahipliği yaptı. "Libya Uluslararası İzleme Komitesi" olarak isimlendirilen oluşumun buluşmasına, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile ev sahibi Almanya, Suudi Arabistan, Mısır, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden temsilciler katıldı. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği toplantı sonrasında Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisi Yardımcısı Stephanie Williams ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Williams, Berlin’de alınan Libya’da çatışan taraflara yönelik silah ambargosu uygulanması kararının bir çok ülke tarafından ihlal edildiğini söyledi. Williams ihlaller nedeniyle bu ülkeye yönelik silah ambargosunun “şaka” haline geldiğini söylediWilliams, bu konuda çabaların arttırılması gerektiğini kaydetti ve “bu karışık, çünkü ihlaller karadan, denizden ve havadan gerçekleşiyor fakat bu izlenmeli ve hesap verilebilirlik olmalı” dedi.

Kararın yaşama geçirilmesinde, yapılan ihlaller nedeniyle sorun yaşandığını belirten Maas da, toplantıda yer alan tarafların bu konuda değişik yaklaşımları nedeniyle somut bir sonuca varılamadığını ifade etti. Maas, katılımcıların Libya’da kalıcı ateşkesin sağlanması için, iç savaş tarafları arasındaki müzakarelerin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduğunu bildirdi. Alman Dışişleri Bakanı, "Libya’da çözüm arayışı konusundaki girişimlerde bayrağı İtalya’ya teslim ediyoruz" diyerek, Berlin Konferansı’nda alınan kararların uygulanmasındaki ilerlemeyi görüşmek için heyetlerin gelecek ay Roma’da buluşacağını da açıkladı.

Çavuşoğlu: Tek çözüm siyasi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de General Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık" diye konuştu. Çavuşoğlu Cumartesi günükatıldığı bir oturumda yaptığı konuşmada da, General Hafter’le igili, "Hafter meşru değildir. Yaptıkları yasadışıdır" şeklinde görüş belirtmiş ve bölgedeki bazı Körfez ülkelerinin çatışmalara müdahil olarak Hafter'e bağlı güçlere destek verdiğini öne sürmüştü. Yapılan yorumlarda bu sözlerin özellikle Suudi Arabistan’a yönelik olduğu konuşuldu. Münih’te bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Türkiye’nin Libya’ya silah sevkiyatı yaptığını iddia ederek. "Tüm bunlar tabii ki durumun iyileşmesine hiçbir katkıda bulunmadığı gibi; daha da fazla istikrarsızlığa neden oluyor” ifadelerini kullandı.

1963 yılından bu yana düzenlenen ve geleneksel olarak uluslararsı siyasetin üst düzey temsilcilerini buluşturan Münih Güvenlik Konferansı’na bu yıl 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları katıldı. Konferans ilklere de sahne oldu. Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasıdaki yumuşamanın ardından, ülkeden ilk kez bir temsilci Münih’e davet edildi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong toplantıda mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortak bir panelde bir araya gelerek, tarihi bir buluşma gerçekleştirdiler. Aliyev, Azerbaycan halkına karşı Ermenistan tarafından etnik temizlik yapıldığını ve Karabağ’ın Ermenilerin işgali olduğunu söyleyerek, uluslararası toplumun Ermenistan’a baskı yapması gerektiğini ifade etti. Paşinyan ise, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun değil, Karabağ Ermenilerinin silahlı güçlerinin bulunduğunu öne sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Hong Kong’da 'karantina merkezi' protestosuHong Kong’da 'karantina merkezi' protestosu
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

AK Parti'den 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

AK Parti'den 'yeni darbe olabilir' iddialarına yönelik açıklama

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'de Kovid-19 ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

Koronavirüs ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

Kapalı Maraş açılıyor: Artık bir anlaşma umudu kalmadı

Kapalı Maraş açılıyor: Artık bir anlaşma umudu kalmadı

Hong Kong’da 'karantina merkezi' protestosu

Hong Kong’da 'karantina merkezi' protestosu

Son dakika: Libya toplantısına gelecek ay İtalya ev sahipliği yapacak

Libya için kritik zirve!

Çin, koronavirüs salgınında yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

Çin, yeni vakaların görülme hızının düştüğünü açıkladı

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.