Libya'ya silah gönderen ülkelere yaptırım tehdidi

Türkiye de sevkiyatı sürdüren ülkeler arasında sayılıyor.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu delerek ülkeye silah ve savaşçı göndermeye devam eden ülkelere yaptırım tehdidinde bulundu.

Alman Bakan, özellikle de Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta 2011'de ilan edilen ambargoyu destekleme taahhüdünde bulunan ülkelerin ihlallerle ilgili hesap vermek zorunda kalacağını belirtti.

Maas "Kimse fark edilmeden bu işten sıyrılacağına güvenmesin. Ve kimse kanıtlanabilir şekilde gerçekleştirilen bu tür ihlallerin sonuçlarının olmayacağını ümit etmesin" diye konuştu.

İhlallere yönelik yaptırım önlemleri ile ilgili ayrıntı vermeyen Bakan, konunun Avrupa Birliği düzleminde ele alınacağını, yaptırımlar için Birlik'in elinde bir dizi araç bulunduğunu kaydetti.

Guterres Türkiye'nin de adını anmıştı

Berlin'de Ocak ayında düzenlenen uluslararası konferansta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke ve uluslararası kuruluş, Libya'ya dışarıdan müdahalenin durdurulması taahhüdünde bulunmuştu. Ancak buna rağmen Libya'da çatışan taraflara silah sevkiyatı sürüyor.