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Libya'ya Üst Düzey Resmi Ziyaret

13.06.2021 06:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Milli Birlik Hükümeti’ne Türkiye’nin desteğinin vurgulandığını açıklarken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını bildirdi

Libya'ya Üst Düzey Resmi Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan bir heyet Libya’ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ziyaretin ardından yine açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu Twiter hesabından yaptığı açıklamada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el Meşri, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi ve konsey üyelerinin yanı sıra, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeyba ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş’la görüşmeler yapıldığını bildirdi.

İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Milli Birlik Hükümeti’ne Türkiye’nin desteğinin vurgulandığının altını çizen Çavuşoğlu “Libya’ya her alanda desteğimizi arttıracağız. Ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi vurguladık” diye yazdı.

Çavuşoğlu Manguş’la bir sonraki görüşmesini Berlin Konferansı’ndan önce, 18 Haziran’da Antalya’da yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da web sitesinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti” denildi.

İkinci Libya Konferansı 23 Haziran’da, Berlin’de yapılacak. Türkiye ve birçok ülkenin daha katıldığı birinci konferans da 2020 başında Berlin’de yapılmıştı.

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