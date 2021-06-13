Libya'ya Üst Düzey Resmi Ziyaret

İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Milli Birlik Hükümeti’ne Türkiye’nin desteğinin vurgulandığının altını çizen Çavuşoğlu “Libya’ya her alanda desteğimizi arttıracağız. Ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi vurguladık” diye yazdı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ziyaretin ardından yine açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu Twiter hesabından yaptığı açıklamada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el Meşri, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi ve konsey üyelerinin yanı sıra, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeyba ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş’la görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan bir heyet Libya’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da web sitesinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti” denildi.

İkinci Libya Konferansı 23 Haziran’da, Berlin’de yapılacak. Türkiye ve birçok ülkenin daha katıldığı birinci konferans da 2020 başında Berlin’de yapılmıştı.

