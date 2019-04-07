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Lice Belediyesi evrakların yakıldığı iddiasını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi, sosyal medyada dolaşan evrakların yakıldığı iddiasını yalanladı.Lice Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında yazılan evrakların yakıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi, sosyal medyada dolaşan evrakların yakıldığı iddiasını yalanladı.
Lice Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında yazılan evrakların yakıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Lice Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sosyal medya mecralarında Lice Belediyesine ait evrakların yeni yönetimin görevi teslim almadan önce yakıldığı iddialarına yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Lice Belediyesine ait bütün dokümanlar hassasiyetle korunup, hem fiziki olarak hem de dijital olarak saklanmaktadır. Bahsedildiği gibi Lice Belediyesinde herhangi bir evrak yok etme durumu kesinlikle söz konusu değildir. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddialar için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır. Daha görevi devralmadan karalama kampanyalarına başlayan malum zihniyetin amacının Liceli vatandaşlarımıza hizmet olmadığı apaçık ortadadır. Lice Belediyesinde 2 yıl boyunca yasalarla tanımlanmış görevlerimizi adalet, tarafsızlık, insan haklarına dayalı, hakkaniyeti üstün tutan, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde yerine getirerek Liceli vatandaşlarımıza hizmet ettik ve hizmet etmeye de devam edeceğiz” denildi.

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