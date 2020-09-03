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Lice -Bingöl yolunda kaza, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır Lice ilçesi Bingöl yol ayrımında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile özel bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır Lice ilçesi Bingöl yol ayrımında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile özel bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Diyarbakır ve Lice’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Diyarbakır’ın Lice ilçesini Bingöl’e bağlayan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıdığı iddia edilen 21 SY 554 plakalı minibüs ile 34 VL 429 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil ile minibüs savrulurken, kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lice ilçesi ile Diyarbakır’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.

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