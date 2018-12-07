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Lice davasında beraat kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 20:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davada yargılanan tutuksuz sanık dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğu, üzerine atılı suçlardan beraat etti.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davada yargılanan tutuksuz sanık dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğu, üzerine atılı suçlardan beraat etti.
Lice'de, 1993 yılında 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin açılan dava, güvenlik gerekçesiyle İzmir'e alındı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, bugün yapılan duruşmayla devam edildi. 'Taammüden öldürme', 'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik' ve 'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu, duruşmaya katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları geçen duruşma esasa yönelik mütalaaya yeteri kadar hazırlanamadıklarını belirterek ek süre talebinde bulundu. Duruşma savcısı, müşteki avukatlarının talebinin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, dava süreci değerlendirildiğinde müşteki avukatlara yeteri kadar süre verildiğini belirterek, ek süre talebini reddetti. Duruşmaya katılan bazı müştekiler, suçluların bulunarak cezalandırılmalarını istedi. Olayda şehit olan asker Yüksel Bayar’ın ağabeyi İlhami Bayar, “80 yaşındaki annem benden sonuç bekliyor. Kardeşimin nasıl öldüğüne dair cevap bekliyor. Ben anneme cevap veremiyorum” dedi.
Şikayetçi avukatları, esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yaparak Eşref Hatipoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Tünay Yanardağ öldüğü için dosyasının davadan düşürülmesine, sanık Eşref Hatipoğlu’nun da üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.
'YOL TARTIŞMASINDA TUTUKLANMIŞTI'
Öte yandan, geçen Temmuz ayında trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahıyla tartıştığı kişiyi omzundan yaralayan emekli albay Eşref Hatipoğlu bu suçtan dolayı tutuklanmıştı. Hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açılan Hatipoğlu ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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