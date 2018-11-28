Lice, Hazro ve Dicle'de narko-terör operasyonu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Dicle ilçelerinde 25 Kasım tarihinde başlanan ve saat 02.00'de sona eren narko-terör operasyonunda, içerisinde gıda, yaşam ve mühimmat ile patlayıcı bulunan 3 sığınak bulunarak imha edildi. Operasyon bölgesindeki köylerde yapılan aramada kaçak elektrik kullandıkları tespit edilen 38 konut sahibine de 54 bin lira para cezası uygulanırken, aramalarda toplam 286 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice, Hazro ve Dicle ilçeleri kırsalında 25 Kasım Pazar günü saat 22.00'de başlatılan, jandarma özel harekat timi, jandarma komando, polis özel harekat timi ve güvenlik korucularının katıldığı 'Bayrak-105 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu-01 Operasyonu', 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 02.00 itibariyle tamamlandığı duyuruldu.

Söz konusu operasyon sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Faaliyet esnasında; Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet avcı boy çukuru ile 3 adet dolu kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, Dicle-Yokuşlu karayolu kenarına gömülmüş vaziyette, 20 kg'lık teneke içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet Mayın/EYP bulunmayı müteakip, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) timi tarafından yerinde imha edilmiştir" denildi.