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Lice, Hazro ve Dicle'de narko-terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Dicle ilçelerinde 25 Kasım tarihinde başlanan ve saat 02.00'de sona eren narko-terör operasyonunda, içerisinde gıda, yaşam ve mühimmat ile patlayıcı bulunan 3 sığınak bulunarak imha edildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Dicle ilçelerinde 25 Kasım tarihinde başlanan ve saat 02.00'de sona eren narko-terör operasyonunda, içerisinde gıda, yaşam ve mühimmat ile patlayıcı bulunan 3 sığınak bulunarak imha edildi. Operasyon bölgesindeki köylerde yapılan aramada kaçak elektrik kullandıkları tespit edilen 38 konut sahibine de 54 bin lira para cezası uygulanırken, aramalarda toplam 286 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice, Hazro ve Dicle ilçeleri kırsalında 25 Kasım Pazar günü saat 22.00'de başlatılan, jandarma özel harekat timi, jandarma komando, polis özel harekat timi ve güvenlik korucularının katıldığı 'Bayrak-105 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu-01 Operasyonu', 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 02.00 itibariyle tamamlandığı duyuruldu.

Söz konusu operasyon sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Faaliyet esnasında; Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet avcı boy çukuru ile 3 adet dolu kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, Dicle-Yokuşlu karayolu kenarına gömülmüş vaziyette, 20 kg'lık teneke içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet Mayın/EYP bulunmayı müteakip, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) timi tarafından yerinde imha edilmiştir" denildi.

3 ADET PATLAYICI DÜZENEĞİ BAŞLATICI CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, 3 adet mayın, el yapımı patlayıcı düzeneği başlatıcı cihazı ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, şu bilgiler yeraldı:

"Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında; 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, 3 adet mayın/EYP düzeneği başlatıcı cihaz, 3 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 4 adet 4'lü pil bloğu, 10 adet pil, 3 adet terörist kıyafeti, 2 adet büyük boy branda, 1 adet testere, 1 adet kazma, 1 adet uyku tulumu, 2 adet battaniye, 1 adet sırt çantası, 2 adet bel kuşağı, 3 adet pantolon, 1 adet polar mont, 1 adet şal, 1 çift spor ayakkabı, 1 adet mekap ayakkabı, 1 adet tişört, 3 kg çikolata, 1 adet cüzdan, muhtelif ağda malzemesi, 1 adet çaydanlık, 1 adet set üstü ocak, 2 kg çivi, 3 kg tütün, 1 adet süpürge, 2 adet kilim, 1 adet büyük halı, 10 adet boş jelikan bidon, 10 adet su peti, muhtelif ilaç ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir."

286 KİLO ESRAR, 54 BİN LİRA PARA CEZASI

Narko-terörizm faaliyetleri kapsamında yapılan aramalarda, 238 kilosu toz, 48 kilosu da kubar olmak üzere toplam 286 kilo esrar maddesinin ele geçirildiği ifade edilen valilik açıklamasında, şu bilgiler verildi:

"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 238 kg toz ve 48 kg kubar olmak üzere toplam 286 kg esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 5 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 346 şahıs ve 102 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 10 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 38 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmış, haklarında 54 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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