Lice ilçesinde yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde arama ve tarama faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, istihbari çalışmalar neticesinde uyguladıkları şok yol uygulamasında araç içinde yakalanarak etkisiz hale getirilen bir Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristin silah ve techizatsız olarak yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Lice ilçesinde bir BTÖ mensubunun bölgede araçla dolaştığı yönünde duyum alınmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Cumboğazı yolu üzeri Akro Komu yol ayrımında 04 Haziran 2019 Salı günü şok yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilmiştir. Faaliyet esnasında aynı gün saat 17.00 sıralarında bahse konu şüpheli araç emniyetli bir şekilde durdurulmuş, yapılan aramada Çektar Amed kod adlı Ö.K. isimli bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.