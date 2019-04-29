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Lice Kaymakamlığı’ndan ‘borç’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice İlçe Kaymakamlığı, kayyum döneminde yüklü miktarda borç bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 15 Nisan 2019 tarihi itibarıyla kasa 566 bin 507 lira 51 kuruş kullanılabilir nakit ile yeni yönetime devredildiği belirtildi.Lice Kaymakamlığı, son günlerde çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır’ın Lice İlçe Kaymakamlığı, kayyum döneminde yüklü miktarda borç bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 15 Nisan 2019 tarihi itibarıyla kasa 566 bin 507 lira 51 kuruş kullanılabilir nakit ile yeni yönetime devredildiği belirtildi.
Lice Kaymakamlığı, son günlerde çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “31 Mart seçimlerinden sonra Lice Belediye Başkanlığı’nda göreve başlayan yeni yönetimin, muhtar ve vatandaşlara ’Yönetimimiz tarafından yüklü miktarda borç bırakıldığı, önceliklerinin bu borçların ödenmesi olduğu’ yönünde gerçekle hiçbir ilgisi olmayan asılsız bilgiler verdiği anlaşılmaktadır. Siz değerli Lice halkına hizmet etme şerefine nail olduğumuz 2 yıllık süreçte, 20 yıldır belediyeyi yönetenlerin yapmadığı yatırımlar yapılmıştır. Gelecek dönemde hizmetlerin durdurulmasını gerektirecek hiçbir bahane yoktur. Görev yaptığımız dönemlerde yıllık ortalama yüzde 60 yatırım oranıyla, yatırım performansı olarak bölgenin en iyi belediyelerinden biri olduk. Kuruluş amacı belediyelere mali destek sağlamak olan İller Bankası’ndan proje karşılığında yatırımlar için 3 milyon 991 bin 691 lira 76 kuruş uzun vadeye yayılmış ödenebilir taksitlerle kredi alınmıştır. Yatırım amaçlı krediler Eylül 2018 ayından beri taksitler halinde ödemesi yapılmaktadır. Eylül 2018-Nisan 2019 arası toplam 404 bin 876 lira 66 kuruş taksit tutarı ödenmiştir. Nisan 2019 ayı itibariyle 3 milyon 586 bin 824 lira 10 kuruş borç devir edilmiştir. İller Bankası ve Ziraat Bankası borcu dışında, özel sektör ve esnafa bir kuruş borç bırakılmamıştır. 15 Nisan 2019 tarihi itibarıyla kasa 566 bin 507 lira 51 kuruş kullanılabilir nakit ile yeni yönetime devredilmiştir. Belediyenin bütçesi göz önüne alındığında, kullanılan kredinin geri ödemesinin yüzde 10 gibi cüzi bir orana tekabül etmekte ve kesinlikle hiçbir hizmeti aksatmayacak miktardadır. Lice halkı, kendi oylarıyla seçtiği yerel yönetimden bahane değil hizmet beklemektedir. Zira belediye başkanlık makamı çözüm, icraat ve hizmet makamıdır” denildi.

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