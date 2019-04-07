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Lice Kaymakamlığı'ndan 'evrak' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice Kaymakamlığı'nca belediyeye ait evrakın yakıldığına ilişkin sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, "Lice Belediyesi'ne ait bütün dokümanlar hassasiyetle korunup, hem fiziki olarak hem de dijital olarak saklanmaktadır" denildi.  Lice Belediyesi'ne ait evrakın yeni yönetim teslim almadan önce yakıldığına ilişkin sosyal medyadaki iddialar üzerine kaymakamlık tarafından yazılı açıklama yapıldı.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice Kaymakamlığı'nca belediyeye ait evrakın yakıldığına ilişkin sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, "Lice Belediyesi'ne ait bütün dokümanlar hassasiyetle korunup, hem fiziki olarak hem de dijital olarak saklanmaktadır" denildi.
Lice Belediyesi'ne ait evrakın yeni yönetim teslim almadan önce yakıldığına ilişkin sosyal medyadaki iddialar üzerine kaymakamlık tarafından yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal medya mecralarında Lice Belediyesi'ne ait evrakların yeni yönetimin görevi teslim almadan önce yakıldığı iddialarına yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Lice Belediyesi'ne ait bütün dokümanlar hassasiyetle korunup hem fiziki olarak hem de dijital olarak saklanmaktadır. Bahsedildiği gibi Lice Belediyesi’nde herhangi bir evrak yok etme durumu kesinlikle söz konusu değildir. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddialar için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır. Daha görevi devralmadan karalama kampanyalarına başlayan malum zihniyetin amacının Liceli vatandaşlarımıza hizmet olmadığı apaçık ortadadır. Lice Belediyesi'nde 2 yıl boyunca yasalarla tanımlanmış görevlerimizi adalet, tarafsızlık, insan haklarına dayalı, hakkaniyeti üstün tutan, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde yerine getirerek Liceli vatandaşlarımıza hizmet ettik ve hizmet etmeye de devam edeceğiz."

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