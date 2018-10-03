Lice kırsalında 1 PKK terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bugün Lice ilçesi Şenlik Köyü Akçapınar mezrası mülki sınırları içerisinde operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Operasyon neticesinde; 1 terörist, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 kaleşnikof şarjörü, 90 adet AK-47 kaleşnikof fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet hücum yeleği, 1 adet sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alındığı, el bombaları ve tespit edilen 2 adet sığınak ile 1 adet barınağın patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli şekilde imha edildiği kaydedildi.
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