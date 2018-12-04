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Lice ve Hani'de 37 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada 2 Aralık günü başlatılan operasyon öncesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı saat 24.00'de sona erdi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada 2 Aralık günü başlatılan operasyon öncesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı saat 24.00'de sona erdi.
Lice ve Hani ilçesi kırsalındaki 37 köy ve mezrada, sona eren sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Hani ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir" denildi.
Sokağa çıkma yasağına uydukları için vatandaşlara teşekkür edilen valilik açıklamasında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı köy ve mezra isimleri ise şöyle sıralandı:
"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde; Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında, 02 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 03 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

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