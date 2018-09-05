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Lice ve Hani'deki operasyonlar bitti: El yapımı patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır?ın Lice ve Hani ilçelerinde 3 gündür süren operasyon bitti, yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcı da askerlerce imha edildi.

Diyarbakır?ın Lice ve Hani ilçelerinde 3 gündür süren operasyon bitti, yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcı da askerlerce imha edildi.

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