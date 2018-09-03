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Lice ve Hazro'daki 6 köyde sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyonda, sivillerin zarar görmemesi için bu ilçelere bağlı 6 köyde, bugün saat 06.00'dan başlanarak, ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyonda, sivillerin zarar görmemesi için bu ilçelere bağlı 6 köyde, bugün saat 06.00'dan başlanarak, ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği'nden Lice ile Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyon ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılan yazılı açıklama, şöyle:
"İlimiz Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç Köyleri ile Hazro İlçesine bağlı olan Çitlibahçe köyünde) 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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