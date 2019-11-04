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Lice'de 220 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi.

Elif FİLİZ/ LİCE (Diyarbakır),(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice'ye bağlı Çağdaş köyü kırsalındaki ağaçlık ve çalılık alanda esrar saklandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma, söz konusu yere operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan çalılık alanda üzeri brandayla örtülmüş çuvallarda toplam 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, uyuşturucuyu bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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